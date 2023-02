Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Kurdenmarsch - 5. Etappe verläuft friedlich

Offenburg - Lahr (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 09.02.2023 erfolgte die fünfte Etappe des Kurdenmarsches durch mehrere Städte Baden-Württembergs. Der Aufzug setzte sich um 09:45 Uhr in Offenburg mit 85 Teilnehmenden in Bewegung. Zwischenzeitlich wuchs er auf 110 Demonstrierende an und erreichte nach 20 Kilometern Fußmarsch Lahr. Dort endete die Veranstaltung, die unter anderem unter dem Motto "Frieden im Nahen Osten!" stand, um 17:00 Uhr. Die Demonstration verlief - abgesehen von einigen verbalen Auseinandersetzungen - friedlich und ohne Zwischenfälle. Die morgige und letzte Etappe wird in Freiburg stattfinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell