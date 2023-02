Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollen nach Bürgerbeschwerden

Speyer (ots)

Am Morgen des 23.02.2023 zwischen halb acht und acht Uhr überwachten Polizeibeamte einen Fußweg im Bereich der Straßen Am Woogbach und Conrad-Hist-Straße im Hinblick auf Personen, die den Weg verbotswidrig mit dem Fahrrad befahren. Hierbei stellten die Beamten 11 Personen fest, die ein Fahrrad mitführten. Hiervon schoben zehn Personen ihr Fahrrad regelkonform. Die Beamten hielten ein verkehrserzieherisches Gespräch mit einem Kind, das den Weg mit dem Fahrrad befahren hatte und ahndeten einen Verstoß gegen die Gurtpflicht bei einem Fahrzeuginsassen.

Zwischen 12:20 Uhr und 12:40 Uhr kontrollierten Beamte die Gehwegnutzung rund um den Postplatz in Bahnhofstraße und Gilgenstraße. Sie beobachteten auch den vom Postplatz in nördliche Richtung fahrenden Fahrzeugverkehr. Hierbei ahndeten sie in zwei Fällen das ordnungswidrige Halten / Parken von Kraftfahrzeugen auf der Bahnhofstraße im Bereich der niedrigen einstelligen Hausnummern. Zwei weitere Fahrzeugführer wiesen die Beamten beim Versuch des Haltens an, umgehend weiterzufahren. Die Beamten ahndeten ebenfalls das Verhalten eines Fahrradfahrers, der den Gehweg an der Einmündung Gilgenstraße / Postplatz benutzte und hierbei eine rote Ampel umfuhr. Sieben weitere Radfahrer konnten nicht kontrolliert werden, da die Beamten mit anderen Kontrollen gebunden waren. Sie verlegten allerdings beim Erblicken der Beamten selbstständig vom Gehweg auf die Fahrbahn oder wurden im Vorbeifahren von den Beamten angewiesen, dies zu tun.

Beide Kontrollörtlichkeiten gehen auf individuelle Bürgerbeschwerden zurück, denen die Verkehrssituation an der jeweiligen Stelle zugrundelag.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell