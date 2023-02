Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Opfer eines Betruges...

Schifferstadt (ots)

...wurde am Donnerstagabend eine 58-jährige Frau aus Limburgerhof. Diese wurde in ihrer Arbeitsstätte in der Kirchenstraße von einer circa 20-jährigen Frau aufgesucht und nach Batterien und Reinigungsmittel befragt. Beim Bezahlvorgang wollte die junge Täterin über den Kaufpreis verhandeln und legte einen 200-Euro-Schein zur Bezahlung vor. Letztlich wollte die unbekannte Frau die Ware doch nicht kaufen, sodass die Geschädigte den 200-Euro-Schein wieder zurückgab und das auf der Theke liegende Wechselgeld wieder in die Kasse gab. Hierbei fiel ihr dann auf, dass 80 Euro fehlten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Täterin das Geschäft bereits verlassen. Die junge Dame kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 Jahre alt, 160 - 170 cm groß, schmale Statur, dunkler Hautteint, dunkle Augen, trug ein Kopftuch, vermutlich schwarze Haare, trug einen weiß-gelb-gemusterten Schal und sprach gebrochen englisch. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

