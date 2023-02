Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Suche nach Unfallbeteiligtem

Schifferstadt (ots)

Beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug streifte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmorgen einen in der Mutterstadter Straße geparkten Pkw. Hierdurch wurde der rechte Außenspiegel der Verursacherin aus Schifferstadt beschädigt. Die Verursacherin konnte das besagte Fahrzeug, an dem die hängen blieb, nicht benennen, auch die eingesetzten Polizeibeamten konnten kein Fahrzeug mit einem korrelierenden Schaden am linken Außenspiegel feststellen. Wer sein Fahrzeug gegen 08:40 Uhr im Bereich der Mutterstadter Straße, Hausnummer 40 geparkt hatte, und nun einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel aufzeigen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Schifferstadt zu melden.

