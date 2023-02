Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Kontrolle Marihuana gefunden

Schifferstadt (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle konnten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Donnerstagabend in der Speyerer Straße mehrere Verstöße feststellen. Während der Kontrolle konnten zudem in einem geparkten Pkw zwei Personen festgestellt werden, die nach eigenen Angaben kurz zuvor Cannabis konsumiert hätten. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt mit dem Pkw wurde bei einem 29-jährigen aus Ludwigshafen der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei der 26-jährigen Begleiterin des Mannes wurden zudem geringe Mengen Marihuana aufgefunden. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

