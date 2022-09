Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheibe eingeschlagen

Ilmenau, Karl-Liebknecht- Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 23.09.2022 zwischen 00:45 Uhr und 16:15 Uhr schlugen unbekannte Täter eine doppelverglaste Fensterscheibe an der Front des Parkhauses in der Karl-Liebknecht-Straße ein. Der Sachschaden wird auf circa 1000,-EUR geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die im vorgenannten Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen haben bzw. Hinweise zur Tathandlung geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer ST/0235994/2022 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden.

(sg)

