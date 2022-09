LPI-GTH: Auto zerkratzt

Eisenach (ots) - Ein 56-jähriger Fahrer eines Suzuki Motorrades fuhr gestern, gegen 20.15 Uhr auf der L1016 von Mihla in Richtung Eisenach. Gleichzeitig fuhr ein 25-jähriger Fahrer eines BMW die Straße in entgegengesetzte Richtung. Der 25-Jährige wollte mit seinem Fahrzeug einen vor ihm fahrenden PKW überholen, befuhr die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit dem Motorradfahrer. Der 56-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. ...

mehr