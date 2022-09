LPI-GTH: Verletzt nach Verkehrsunfall

Landkreis Gotha (ots) - Die Polizei Gotha leitete gestern mehrere Verfahren wegen Diebstahls ein. Aus einem Geschäft in der Gartenstraße in Gotha entwendeten zwei Kinder unter anderem Chips. Die beiden Jungs wurden in der Folge ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Jugendlicher entwendete aus einem Supermarkt in der Leinstraße unter anderem Getränke im Wert von ungefähr 5 Euro. Auch der junge Mann wurde in der Folge zu seinen Eltern gebracht. In Waltershausen ...

mehr