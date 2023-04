Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Handtaschendiebin fliegt auf und flüchtet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Marktstraße;

Tatzeit: 12.04.2023, 15.40 Uhr;

Als eine mutmaßliche Diebin am Mittwoch in Ahaus aufflog, gab sie ihre Beute zurück und flüchtete. Gegen 15.40 Uhr hatte eine Kundin eines Bekleidungsgeschäfts an der Marktstraße ihre Handtasche in einer Umkleidekabine stehen lassen, während sie sich im Geschäft umsah. Diesen unachtsamen Umstand hatte die Täterin ausgenutzt und griff zu. Jedoch blieb der Diebstahl des Portemonnaies nicht unbeobachtet. Die Geschädigte und eine Zeugin sprachen die circa 1,65 Meter große Frau mit dunklen Haaren sowie gepflegtem Erscheinungsbild an. Sie hatte einen dunklen Teint und war mit einer beigen Wollmütze sowie einem schwarzen Wollmantel bekleidet. Teile des Gesichts verschwanden hinter einer medizinischen Maske. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z. B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden.

Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de (db)

