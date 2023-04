Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Mit Entgegenkommenden kollidiert

Borken-Burlo (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, Rheder Straße (L 572);

Unfallzeit: 13.04.2023, 16.40 Uhr und 15.00 Uhr;

Drei Verletzte sowie rund 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Borken-Burlo. Als ein 56 Jahre alter Borkener gegen 16.40 Uhr von der Rheder Straße nach links auf die Straße Mittbrake abbiegen wollte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen einer 45-jährigen Borkenerin. Für sie endete die Fahrt in einem Straßengraben. Dabei verletzten sich ihre acht und zehnjährigen Söhne sowie sie selbst leicht. Der Rettungsdienst brachte Frau und Kinder zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Rheder Straße musste zeitweise für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Bereits rund eineinhalb Stunden vorher hatte sich alarmierten Einsatzkräften in der Nähe ein ähnliches Bild wie bei dem gerade geschilderten Verkehrsunfall geboten. Gegen 15.00 Uhr war eine 68 Jahre alte Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte sie auf der Rheder Straße mit dem Wagen eines 26-jährigen Bocholters, der in Richtung Rhede unterwegs war. Dieser sowie dessen 25-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Bocholt, verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 13.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell