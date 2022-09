Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe bis Marklohe, Verfolgungsfahrt - Weyhe, Einbruch in Kita - Diepholz, Unfallflüchtige ermittelt ---

Weyhe bis Marklohe, B6 - Verfolgungsfahrt

In der letzten Nacht verfolgten mehrere Streifenwagen einen flüchtenden Pkw auf der B 6. Im Bereich Marklohe konnte der Fahrer gestoppt und festgenommen werden.

Eine Polizeistreife wollte gegen 02.30 Uhr in Melchiorshausen auf der Syker Straße (B 6) einen Pkw Mercedes anhalten. Als der Fahrer dies bemerkte, beschleunigte er sehr stark und flüchtete in Richtung Nienburg. Dabei fuhr der Flüchtende teilweise Geschwindigkeiten über 180 km/h. Im Bereich Marklohe konnte der Flüchtende schließlich mit einem Stop-Stick (ähnlich Nagelgurt) gestoppt werden. Als das Fahrzeug zum Stehen kam, versuchte der 32-jährige Fahrer noch zu Fuß zu flüchten, die Polizei konnte ihn aber in unmittelbarer Nähe festnehmen. Der 32-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sein Pkw war nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen waren am Sonntag in Bremen entwendet worden. Für eine Blutprobe und weitere Maßnahmen wurde der 32-Jährige der Dienststelle in Weyhe zugeführt.

Weyhe - Einbruch

In die Kindertagesstätte in Kirchweyhe, Auf dem Geestfelde, sind Unbekannte in der Zeit von Freitag bis Montag eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster zum Aufenthaltsraum in die Kita ein und entwendeten Laptops und Tablets. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Diebstahl auf Neubaustelle

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Stuhr, Am großen Heerweg, in der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 15 Uhr diverse Werkzeuge. Die Schadenshöhe beträgt über 2.000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421-80660, entgegen.

Weyhe - LKW kollidiert mit geparktem Bus

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr fuhr ein 25-jährige LKW-Fahrer mit einer Sattelzugmaschine in Melchiorshausen auf der Syker Straße in Richtung Bremen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen parkenden Linienbus. Es entsteht an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt ca. 1500 Euro.

Twistringen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag um 18.00 bis Samstag um 14.00 Uhr beschädigte ein bisher noch Unbekannter einen blauen VW Fox, in dem er den Fahrzeuglack am Kofferraum und an der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Pedelec-Fahrer verletzt

Eine 78-jährige Vilserin wollte mit ihrem PKW am Montag gegen 11.50 Uhr vom Parkplatz eines Discounters auf die Straße "Am Bahnhof" auffahren, übersah dabei aber einen Pedelec-Fahrer. Durch den Zusammenstoß kam der 58-jährige Mann, ebenfalls aus Vilsen, zu Fall und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro beziffert.

Diepholz- Unfallflüchtige ermittelt

Eine 27-jährige Wagenfelderin war gestern gegen 13.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall in Diepholz, Lange Straße, davongefahren, konnte aber später ermittelt werden. Die 27-Jährige setzte ihren Pkw zurück, um ein Fahrzeug ausparken zu lassen. Bei dem Manöver geriet sie aber mit ihrem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ sie den Unfallort. Die Polizei konnte sie später ausfindig machen. Neben dem Schaden von rund 2000 Euro muss sich die 27-Jährige auch wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

