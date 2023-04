Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Silberfarbenen Mercedes angefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Graf-Arnold-Straße;

Unfallzeit: 14.04.2023, zwischen 11.50 Uhr und 12.00 Uhr;

Als sie am Freitag gegen 11.50 Uhr auf einem Verbrauchermarktparkplatz an der Graf-Arnold-Straße in Gronau ihren silberfarbenen Wagen abstellte, stand hinter ihr ein grüner VW mit rumänischen Kennzeichen, schilderte eine Autofahrerin am Freitag. Rund zehn Minuten später kehrte sie zurück und bemerkte dabei einen Schaden am Heck ihres Mercedes. Grüne Farbe, mutmaßlich vom Fahrzeug des Unfallverursachers, haftete am Stoßfänger. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, hatte sich der Unbekannte entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

