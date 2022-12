Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Steinfurt, Katalysator gestohlen und Auto aufgebrochen, Polizei sucht Zeugen

Metelen, Steinfurt (ots)

In Metelen an der Straße Mühlentor ist in der Nacht zu Samstag (03.12.22) ein Katalysator von einem Auto gestohlen worden. Der schwarze BMW stand zwischen Freitag (02.12.22), 20.00 Uhr, und Samstag, 18.30 Uhr, auf einem Parkplatz auf Höhe der Straße Goldhook. Als der Geschädigte sein Auto startete, stellte der den Diebstahl fest. In Burgsteinfurt an der Langen Stiege ist die Heckscheibe eines grauen Mercedes eingeschlagen worden. Das Auto stand zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag, 08.50 Uhr, an der Ecke Lange Stiege/Ochtruper Straße. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe ein und stahlen aus dem Wagen eine Baumaschine im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags. Zu beiden Diebstählen sucht die Polizei Zeugen, die Wache in Ochtrup nimmt Hinweise zum Katalysator-Diebstahl entgegen unter Telefon 02553/9356-4155, die Wache in Steinfurt zum aufgebrochenen Auto unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell