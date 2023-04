Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Maschendrahtzaun brannte

Legden (ots)

Tatort: Legden, Neue Mühle;

Tatzeit: 14.04.2023, 23.00 Uhr;

Ein Maschendrahtzaun sowie Böschungsgrün sind am Samstagabend in Legden in Brand geraten. Zeugen hörten gegen 23.00 Uhr einen lauten Knall und eilten zu dem mutmaßlichen Entstehungsort des Geräuschs. Da drohte bereits das Feuer auch auf Buschwerk an der Straße Neue Mühle überzugehen. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Die Brandursache ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (02861) 9000 bei der Kriminalinspektion 1 in Borken zu melden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell