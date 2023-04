Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Personengruppe pöbelt und raubt

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Dufkampstraße;

Tatzeit: 16.04.2023, 02.00 Uhr;

Er und sein Begleiter seien am frühen Sonntagmorgen von einer Personengruppe auf der Dufkampstraße in Stadtlohn angepöbelt worden, schilderte ein Geschädigter. Dabei habe gegen 02.00 Uhr ein Täter die Geldbörse aus der Hosentasche des Opfers gezogen. Als er den Diebstahl bemerkt und sich gewährt habe, sei er verprügelt worden, so der Mann. Schließlich habe er sich leichtverletzt in eine Gaststätte flüchten können. Er werde selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab der Beraubte an. Der Begleiter konnte unverletzt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell