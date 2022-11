Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Scheibe nicht freigekratzt/Auffahrunfall

Hildesheim (ots)

Alfeld

Aufgrund einer nicht ordnungsgemäß freigekratzten Frontscheibe hat sich am Samstagmorgen, 19.11.2022, gegen 09.00 Uhr, in Alfeld, Im Katthagen. ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 51-jähriger Alfelder fuhr mit seinem PKW in Rtg. Stadtmitte und hatte vor Fahrtantritt die zugefrorene Frontscheibe an seinem PKW nur minimal freigekratzt. Dadurch übersah er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW eines Alfelders und fuhr frontal auf dieses Fahrzeug auf. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal, aufgrund der bevorstehenden kalten Jahreszeit, darauf hin, dass vor Fahrtantritt der verantwortliche Fahrzeugführer dafür zu sorgen hat, dass eine uneingeschränkte Sicht, auch an den Seitenscheiben, gewährleistet sein muss. Auch wenn es nicht zu einem Unfall kommt, kann das Nichtbeachten dieser Vorschrift mit einem Verwarngeld belegt werden./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell