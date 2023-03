Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Bei Schnee mit Pkw überschlagen

Borken-Marbeck (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Marbecker Straße;

Unfallzeit: 08.03.2023, 19.20 Uhr;

Von der Straße abgekommen ist am Donnerstag eine Autofahrerin in Borken-Marbeck. Die 42-Jährige hatte gegen 19.20 Uhr die Marbecker Straße in Richtung Raesfeld befahren. Bei Schneefall und nasser Fahrbahn geriet sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn auf den Grünstreifen. Der Wagen landete im Graben und überschlug sich danach mehrfach. Rettungskräfte brachten die Frau vorsorglich ins Krankenhaus. (to)

