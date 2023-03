Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung durch Farbsprüherei

Borken (ots)

Tatort: Auf der Flut / Hawerkämpe;

Tatzeit: 07.03.2023, 19.10 Uhr;

Zwei Tatverdächtige hat die Polizei am Dienstag kurz nach einer Farbschmiererei in Borken ermitteln können. Dazu war es gegen 19.10 Uhr an der Kreuzung Auf der Flüth / Hawerkämpe gekommen. Auf einen dort stehen Stromkasten hatten die Täter Farbe aufgetragen. Polizeikräfte trafen in unmittelbarer Nähe auf einem Schulhof zwei 18 und 14 Jahre alte Borkener - sie hatten Farbe an Händen und Kleidung. Die Beiden stritten die Tat ab; die Beamten stellten die Personalien fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell