Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße/Blücherstraße;

Unfallzeit: 08.03.2023, 07.35 Uhr;

Bei Abbiegen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Bocholt einen Radfahrer erfasst. Dazu kam es gegen 07.35 Uhr, als eine 28-Jährige die Münsterstraße in Richtung Innenstadt befuhr. An der Einmündung zur Blücherstraße wollte die Bocholterin nach rechts in diese abbiegen. Dabei stieß sie mit ihrem Auto gegen das Rad eines 16-Jährigen zusammen: Der Bocholter hatte die Münsterstraße auf dem Radweg in gleicher Richtung befahren und wollte die Einmündung überqueren. Der Bocholter kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell