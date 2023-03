Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Wehling-Schücking-Straße;

Tatzeit: 08.03.2023, zwischen 02.40 Uhr und 02.45 Uhr;

Zwei Geldbörsen mit Bargeld erbeuteten Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in der Nacht zum Mittwoch in Gronau-Epe. Um in das Innere des Gebäudes an der Wehling-Schücking-Straße zu gelangen, schlugen sie gegen 02.40 Uhr mit einem Pflasterstein die Scheibe der Nebeneingangstür ein. Dies hatte der Bewohner gehört, konnte den oder die Täter jedoch nicht mehr antreffen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (ck)

