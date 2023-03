Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Schaden an Pkw angerichtet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Vinzenzstraße;

Tatzeit: 07.03.2023, zwischen 07.30 Uhr und 12.45 Uhr;

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter am Dienstag in Rhede das Türschloss eines geparkten Wagens. Der schwarze Pkw stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des St.-Vinzenz-Hospitals in Rhede an der Vinzenzstraße. Dort hatte sich der Täter zwischen 07.30 Uhr und 12.45 Uhr an dem Wagen zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell