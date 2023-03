Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In drei Firmenwagen eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Donaustraße/Meckenemstraße/Moselstraße;

Tatzeit: zwischen 06.03.2023, 15.30 Uhr, und 07.03.2023, 07.20 Uhr;

Auf Werkzeug hatten es Unbekannte in der Nacht zum Dienstag gleich in drei Fällen in Bocholt abgesehen.

Die erste Tat ereignete sich an der Donaustraße, wo die Diebe auf unbekannte Art und Weise an das Innere eines Transporters kamen. Ihre Beute: mehrere Winkelschleifer, Bohrschrauber und Bohrmaschinen der Marke Würth sowie ein Laserpointer und eine Kreissäge.

Zum zweiten Vorfall kam es an der Meckenemstraße. Dort gingen die Täter einen Firmenwagen an, der auf dem Parkplatz einer Schule stand. Mitgehen ließen die Unbekannten einen Stemmhammer, eine Schlagbohrmaschine, einen Akku-Fuchsschwanz, einen weiteren elektrischen Fuchsschwanz, einen Akkuschrauber, eine Tauchsäge, einen elektrischen Blassauger, einen Winkelschrauber, ein Baustellenradio, ein Ladegerät mit Akkus sowie eine elektronische Silikonspritze - allesamt der Marke Makita. Auch in diesem Fall ließ sich zunächst nicht nachvollziehen, wie die Diebe an die Geräte gelangt sind.

Die dritte gleichgelagerte Tat ereignete sich an der Moselstraße. Mitgehen ließen die Werkzeugdiebe dort zwei Bohrschrauber, einen Winkelschleifer, einen Bohrhammer, ein Baustellenradio sowie Ladegeräte und Akkus der Marke Makita, eine Säge, ein Ladegerät sowie Akkus des Herstellers Bosch, zwei Lochsäge-Aufsätze der Marke Ruko, ein Bit-Set, einen Druckmanometer und einen Werkzeugkoffer. Die Täter waren mit Gewalt ins Innere des Fahrzeugs eingedrungen.

Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell