Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in leerstehendes Haus

Bleialf (ots)

Im Zeitraum vom 21.02.2023, 20:30 Uhr bis zum 22.02.2023, 19:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Bleialf. Die unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters an der linken Giebelseite ins Wohnhaus. Auf Grund der Spurenlage ist zu vermuten, dass die Täter nach Eindringen in das Wohnhaus feststellten, dass dieses komplett leer war und das Haus ohne Beute wieder verließen. Am Einstiegsfenster entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe dürfte ca. 200 Euro betragen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell