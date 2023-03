Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unversichert und ohne Betriebserlaubnis

Borken (ots)

Ein unfreiwilliges Ende hat in Borken am Dienstag die Fahrt eines Jugendlichen mit einem E-Scooter gefunden. Ein Polizeibeamter hatte ihn am Vormittag in der Innenstadt kontrolliert. Eine Versicherungsplakette fand sich nicht am E-Roller, eine Haftpflichtversicherung existierte nicht. Dies wäre offensichtlich auch gar nicht möglich gewesen: Für das bis 30 km/h schnelle Fahrzeug bestand auch keine Betriebserlaubnis. Zudem wäre bei einem Kraftfahrzeug mit einer solchen Höchstgeschwindigkeit auch eine Fahrerlaubnis erforderlich - die konnte der Fahrer ebenfalls nicht vorweisen. Der Beamte fertigte eine Strafanzeige und untersagte die Weiterfahrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell