POL-UL: (GP) Merklingen/A8 - Völlig übermüdet

Am Mittwoch zog die Polizei Mühlhausen auf der A8 bei Merklingen den Fahrer eines Lastwagens aus dem Verkehr.

Gegen 02.45 Uhr kontrollierte die Polizei den Fahrer eines Lastwagens auf der A8. Der Mann war in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Die Beamten stellten fest, dass er mit dem Fahrzeug innerhalb von zwei Tagen 2175 Kilometer gefahren war. Den Lieferscheinen nach, die er bei sich hatte, führte ihn seine Tour dabei durch ganz Deutschland.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Sie untersagten dem Mann, der bei der Anzeigenaufnahme fast eingeschlafen wäre, die Weiterfahrt. Der Arbeitgeber des Mannes und er selbst mussten Sicherheitsleistungen hinterlegen. Das Alter des Mannes ist der Pressestelle nicht bekannt.

Hinweis:

Wer gewerblich Personen oder Güter transportiert, muss eine Vielzahl von Vorschriften zu Lenk-, Ruhe- und Arbeitszeit beachten. Diese Regelungen haben einen guten Grund! Erholsame Pausen und entsprechende Ruhezeiten sind für die eigene Sicherheit aber auch für die Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer sehr wichtig. Gegen Müdigkeit hilft nur ausreichend Schlaf! Nachlassende Aufmerksamkeit und ungewolltes Einschlafen (Sekundenschlaf) am Steuer stellen eine große Gefahr dar. Halten Sie sich an die Vorschriften. Damit sie selbst und alle anderen sicher an ihr Ziel kommen.

