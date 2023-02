Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Gegen Mauer gefahren

Alkohol getrunken hatte ein 45-Jähriger am Dienstag in Allmendingen.

Ulm (ots)

Der 45-Jährige meldete kurz vor 19.45 Uhr den Unfall der Polizei. Demnach sei er in der Straße "Auf dem Büchel" nach einem medizinischen Problem gegen eine Gartenmauer gefahren. Er befinde sich nun im Krankenhaus. Eine Polizeistreife begab sich dorthin und nahm den Unfall auf. Im Krankenhaus rochen die Polizisten Alkohol bei dem Mann. Ein Alkomattest ergab einen Wert über dem Erlaubten. Der 45-Jährige musste Blutproben abgeben. Die sollen nun den genauen Alkoholgehalt bestimmen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Den Sachschaden an dem total beschädigten Jeep schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro, den Schaden an der Gartenmauer auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei warnt:

Wer alkoholisiert fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

