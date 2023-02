Ulm (ots) - Kurz nach 10.45 Uhr fuhr die 39-Jährige in der Geislinger Straße in Richtung Geislingen. Sie bog nach links in die Königstraße ab. Dabei übersah die Fahrerin des Nissan Micra den entgegenkommenden Nissan Juke einer 54-Jährigen. Die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. ...

