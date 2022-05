Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrtende nach Fahrtbeginn

Polizei stoppt Auto mit Anhänger

Darmstadt (ots)

Die Fahrt eines 50 Jahre alten Mannes war am Donnerstagnachmittag (12.05.) schon nach kürzester Zeit zu Ende. Eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen war das Gespann gegen 15.50 Uhr in der Hügelstraße aufgrund der Fehlenden Sicherung der Ladung aufgefallen, als dieses gerade losfahren wollte. Bei der anschließenden Kontrolle des Autos sowie des mit Metallteilen fast voll beladenen Anhängers stellten die Polizisten eklatante technische Mängel fest. Zwei der Reifen waren derart abgefahren, dass teilweise das Gewebe zu sehen war. Zudem war die Bremseinrichtung des Anhängers ohne Funktion. Die weitere Teilnahme des Anhängers am Straßenverkehr wurde untersagt und die zugehörigen serbischen Kennzeichen sichergestellt. Der 50-Jährige musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Euro aufbringen und wird sich jetzt in einem Verfahren verantworten müssen.

