Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nach räuberischem Diebstahl in Supermarkt Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Donnerstagmorgen (12.5.) ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Rheinstraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 9 Uhr den Markt und begab sich zu den Kosmetikartikeln. Im Anschluss soll er mehrere Gegenstände entwendet und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben. Mitarbeiter bemerkten den Umstand und sprachen den Mann auf sein Handeln an. Daraufhin soll er den Mitarbeitenden mit einem Taschenmesser gedroht haben. Er flüchtete umgehend mit seiner Beute auf einem schwarzen Fahrrad in Richtung Kasinostraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Was er genau entwendete, muss noch im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Alter des Flüchtigen wurde auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Seine Statur wurde als schlank beschrieben. Er trug eine dunkelgraue Basecap, eine schwarze Weste, eine schwarze Cargohose, braune halbhohe Stiefel und hatte einen schwarzen Rucksack mit rotem Streifen bei sich. Den Großteil seines Gesichts soll er mit einem Tuch verdeckt haben.

Sachdienliche Hinweise werden an das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 erbeten.

