Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Kriminelles Vorhaben scheitert

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt-Gräfenhausen (ots)

Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten in der Mittelstraße scheiterte, woraufhin die Polizei nach Zeugen sucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die ungebetenen Gäste im Zeitraum zwischen Dienstag- (10.5.) und Donnerstagnachmittag (12.5.) die Tür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Im Anschluss suchten die Kriminellen das Weite und hinterließen dennoch einen Schaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

