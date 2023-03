POL-BOR: Vreden - Einbruch in Firma

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Münsterstraße/Blücherstraße; Unfallzeit: 08.03.2023, 07.35 Uhr; Bei Abbiegen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Bocholt einen Radfahrer erfasst. Dazu kam es gegen 07.35 Uhr, als eine 28-Jährige die Münsterstraße in Richtung Innenstadt befuhr. An der Einmündung zur Blücherstraße wollte die Bocholterin nach rechts in diese abbiegen. Dabei stieß sie mit ihrem Auto gegen das ...

mehr