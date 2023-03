POL-BOR: Isselburg: 74jähriger Mann aus Isselburg konnte wohlbehalten angetroffen werden

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Saarstraße; Tatzeit: 08.03.2023, zwischen 00.15 Uhr und 07.00 Uhr; Der Gewalteinwirkung nachgegeben hat nur die äußere Scheibe einer Thermopaneverglasung in Gronau-Epe. Unbekannte hatte am Mittwoch zwischen 00.15 Uhr und 07.00 Uhr versucht, in ein Wohnhaus an der Saarstraße zu gelangen. Das Unterfangen misslang. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. ...

mehr