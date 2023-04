Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Autofahrer kommt von Straße ab

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 15.04.2023, 05.15 Uhr;

Aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen ist am Samstagmorgen ein 35 Jahre alter Autofahrer in Velen. Der Velener war mit seinem Gespann gegen 05.15 Uhr auf der Coesfelder Straße in Fahrtrichtung Gescher unterwegs, als er abseits der Straße mit zwei kleinen Bäumen sowie einem Verkehrszeichen kollidierte. In dessen Folge verletzte sich der Mann. Er gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell