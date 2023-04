Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flucht vor der Polizei durch die Innenstadt

Landau (ots)

Am 04.04.2023, gegen 13:30 Uhr, konnte ein 41-jähriger mit einem schwarzen Fahrrad auf dem Bahnhofsvorplatz festgestellt werden. Unvermittelt stieg der Fahrradfahrer auf sein Vehikel und fuhr in die Maximilianstraße/Ostbahnstraße ein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hier musste ein Autofahrer eine Vollbremsung einleiten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei nahm mit Dienstfahrrädern die Verfolgung auf. Hinzugerufen wurde ebenfalls ein Funkstreifenwagen, dessen Besatzung den Fahrradfahrer in Höhe der Kreuzung Ostbahnstraße/Reduitstraße feststellen konnte und anhalten wollte. Der Beschuldigte ließ sich jedoch nicht beirren und fuhr mit seinem Fahrrad weiter in Richtung der Fußgängerzone. Letztlich konnte er in der Pfortengasse durch eingesetzte Beamte gestellt und zunächst festgenommen werden. Der 41-jährige Beschuldigte stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Des Weiteren ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,3 Promille. Bei der Personendurchsuchung konnten außerdem eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. Ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad, welches er als Fluchtmittel verwendete, konnte er ebenfalls nicht vorweisen.

Auf Grund der längeren Verfolgung des 41-jährigen konnten die Daten des Fahrzeugführers, welcher eine Vollbremsung durchführte, nicht erhoben werden. Die Polizeiinspektion Landau bitte alle Zeugen, insbesondere aber den Fahrzeugführer, der für den Fahrradfahrer bremste, sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

