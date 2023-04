Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Im Laufe des gestrigen Morgens (04.04.2023), wurden im Dienstbezirk der PI Edenkoben mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. An der Einmündung zur K6, Ausfahrt der A65 bei Edenkoben, Fahrtrichtung Karlsruhe, verstießen zehn Fahrzeugführer gegen das Halten am dortigen Stoppschild. In der Staatsstraße in Edesheim verstießen 22 PKW-Fahrer gegen die 30 km/h-Beschränkung. Der Spitzenwert lag hier bei 60 km/h. In der Jahnstraße in Edesheim verstießen vier Fahrzeugführer gegen die dortige 30 km/h-Beschränkung. Auf der B271, Ausfahrt A65 Bad Dürkheim, von Neustadt kommend, waren 31 Fahrer zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit wurde hier mit 123 km/h, bei erlaubten 80 km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell