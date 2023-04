Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt (Pfalz) - Brand eines Einfamilienhauses

Hochstadt (Pfalz) (ots)

Gegen 15 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Zweifamilienhauses Am Weinberg in Hochstadt (Pfalz). Der Brand wurde durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Offenbach schnell unter Kontrolle gebracht. Das Anwesen war im Anschluss nicht mehr bewohnbar und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300.000 Euro. Eine Person wurde vorsorglich zwecks Untersuchung auf eine Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und beauftragte einen Brandsachverständiger.

