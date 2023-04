Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Sachbeschädigung an der Evangelischen Kirche

Nastätten (ots)

Zwischen Mittwoch, 12.04.23, circa 16:00 Uhr, und Freitag, 14.04.2023, gegen 12:30 Uhr, kam es am Windfang der St. Salvator Kirche in der Paul-Spindler-Straße 2 zu einer Sachbeschädigung. Der oder die unbekannten Täter drückten eine, bereits durch einen Riss geschädigte, Scheibe des Windfanges ein. Die Polizei in St. Goarshausen bittet Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, sich unter 06771/9327-0 zu melden.

