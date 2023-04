POL-PDMT: Diez. Trunkenheit im Verkehr

Bad Ems (ots) - Am heutigen Sonntagvormittag, 16.04.2023, gegen 11:00 Uhr kam es in einem Umspannwerk zu einer technischen Störung, in Folge dessen es zu Stromausfällen im Bereich Bad Ems/Nievern kam. Der Energieversorger arbeitet derzeit an einer zügigen Störungsbeseitigung. Rückfragen bitte an: PI Bad Ems Telefon: 02603/970-0 ...

mehr