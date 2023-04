Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer kollidiert mit Leichtkraftrad

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Liedener Ringstraße;

Unfallzeit: 17.04.2023, 17.10 Uhr;

Schwere Verletzungen hat sich ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer am Montagabend in Bocholt zugezogen. Der Bocholter kollidierte gegen 17.10 Uhr mit dem Auto eines 83-jährigen Bocholters, der aus einer Hauseinfahrt in den fließenden Verkehr der Liedener Ringstraße einfuhr. Ein Begleiter des Gestürzten, ebenfalls ein 17-äjhriger Bocholter, konnte eine Kollision verhindern, fuhr jedoch mit seinem Moped über Trümmerteile. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000 Euro geschätzt. (db)

