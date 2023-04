Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Elektroteile aus Container gestohlen

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gasstraße;

Tatzeit: zwischen 14.04.2023, 12.00 Uhr, und 17.04.2023, 07.00 Uhr;

Elektronische Teile aus einem Container entwendet haben Unbekannte an der Gasstraße in Gronau-Epe. Um in das Innere zu gelangen, brachen Täter zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr, den mobilen Lagerraum auf. Sie erbeuteten unter anderem LED-Lichtleisten. Bei der Tat machten sich die Einbrecher auch an einem zweiten Metallbehältnis zu schaffen, vergeblich. Die Schließeinrichtungen hielten der Gewalteinwirkung stand. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell