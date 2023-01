Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf-Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf der BAB 6

Walldorf, RNK (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, befuhr der Fahrer eines Iveco Kleintransporters, gegen 23.55 Uhr, die BAB 6 von Heilbronn in Richtung Mannheim. Dieser befand sich auf dem rechten der drei Fahrstreifen, auf Höhe der AS Steinfurt, als ein bislang unbekannter roter Pkw vom Beschleunigungsstreifen aus das Fahrzeug auf der rechten Seite streifte und hierbei einen Sachschaden von ca. 1.000,00 Euro verursachte. Der rote PKW entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bislang liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf hat die Unfallflucht aufgenommen. Wer Beobachtungen zu dem Vorgang machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden./CW

