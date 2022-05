PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Brand einer Dachgeschosswohnung in Friedrichsdorf +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am 01.05.2022, um 14:29 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle Hochtaunus ein Dachstuhlbrand im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein dreistöckigen Gebäudeteil einer mehrteiligen miteinander verbundenen Wohnanlage. Der Brand brach im Dachgeschoss des Gebäudes aus. Der darin wohnende 27-jährige Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Die weiteren Bewohner des betroffenen und der angrenzenden Gebäudeteile wurden durch die Kräfte der Feuerwehr aufgefordert ihre Wohnungen für die Dauer der Löscharbeiten zu verlassen. Die betreffende Wohnung des Hauses wurde durch das Feuer teilzerstört und ist derzeit unbewohnbar. Zum Ablöschen von Glutnestern musste das Dach des Gebäudeteiles vollständig abgedeckt werden. Der Brand war um 15:00 Uhr gelöscht. Nur durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Gebäudeteile verhindert werden. Die unteren Stockwerke wurden durch das Feuer nicht beeinträchtigt. Hier entstand jedoch in der direkt darunterliegenden Wohnung ein leichter Schaden durch das eingesetzte Löschwasser. Die Sachschadens-Höhe liegt im Rahmen der ersten Schätzung im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an und werden in den Folgetagen am Brandort fortgesetzt. Bereits am späten Nachmittag konnten die Bewohner der Gebäudeteile in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte anderweitig untergebracht werden. Insgesamt waren 63 Kräfte der Feuerwehren des Hochtaunuskreises im Einsatz. Eine Feuerwehrfrau wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und erst-versorgt. Eine weitergehende medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig geworden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell