POL-MA: Mannheim-Schönau: Brand eines Mehrfamilienhauses // Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Polizei und Rettungskräfte mussten am Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr zu einem Brand im Max-Winterhalter-Ring ausrücken. Hier wurde durch Anwohner Rauch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die Feuerwehr konnte vor Ort einen Brand in einer Wohnung feststellen und löschen. Die Anwohner des Anwesens konnten rechtzeitig evakuiert werden. Es befand sich kein Bewohner in der Wohnung. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Die restlichen Anwohner konnten zu einem späteren Zeitpunkt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unbekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an und werden durch die Kriminalpolizei geführt.

