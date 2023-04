Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bei Rot in die Kreuzung

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße / Max-Planck-Straße / - Steinfurter Straße;

Unfallzeit: 17.04.2023, 12.05 Uhr;

Zwei Verletzte sowie rund 23.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in Gronau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 85 Jahre alte Autofahrerin auf der Ochtruper Straße in die Kreuzung mit der Steinfurter Straße ein. Dabei kollidierte die Uelsenerin mit dem von links kommenden Wagen einer 57-Jährigen. Die Gronauerin hatte die Max-Planck-Straße aus Richtung Röntgenstraße kommend in Richtung Steinerfurter Straße befahren. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Gronauerin aus dem auf der Seite liegenden Wagen befreien. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Neben den Fahrzeugen wurden zwei Schildermasten in Mitleidenschaft gezogen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell