POL-LG: ++ Räuberischer Angriff zum Nachteil eines Taxifahrers - Täter gestellt ++ "Kontrahenten" mit Pkw ausgebremst - ins Gesicht geschlagen ++ Einbruch in Kindergarten ++ Altkleidercontainer in Brand

Lüneburg

Lüneburg - Räuberischer Angriff zum Nachteil eines Taxifahrers - Täter gestellt

Am späten Abend des 17.04. kam es innerhalb eines Taxis zu einem versuchten räuberischen Angriff in der Straße Auf der Höhe. Eine zunächst unbekannte männliche Person versuchte während der Fahrt an die Geldbörse des 36-jährigen Fahrers zu gelangen und schlug diesen mehrfach, sodass er leicht verletzt wurde. Der Verursacher flüchtete ohne Diebesgut aus dem Taxi und konnte im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Bei diesem handelt es sich um einen 24-jährigen Lüneburger. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - "Exhi" im Gebüsch - Zeugen gesucht

Am 17.04.23 gegen 19:40 Uhr befanden sich zwei 26 und 30 Jahre alte Spaziergängerinnen im Waldgebiet zwischen dem Spielplatz Robert-Brendel-Straße und einem dortigen Kleingartenverein. Dabei konnten die Beiden einen Mann beobachten, der sich liegend in einem Gebüsch befand und "an sich herumspielte". Als der Mann die beiden Frauen bemerkte, stand er auf und schaute diesen hinterher.

Personenbeschreibung:

- männlich - circa 175 - 180cm groß - schlacksige Gestalt - blauer Jogginganzug (ggf. Retrolook) - Kapuzenjacke - schwarze Turnschuhe

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Diverses Diebesgut entwendet - Hinweise

Am 17.04. zwischen 11:30 und 12:00 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Skoda Fabia auf einem Parkplatz im Pfarrer-Kneipp-Weg ein. Aus diesem wurde ein Rucksack mit einem Laptop, Handy und einer Geldbörse entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Deutsch-Evern - Einbruch in Kindergarten - Hinweise

In der Nacht vom 17.04. auf den 18.04. brachen Unbekannte gewaltsam in einen Kindergarten in der Dorfstraße ein. Innerhalb des Kindergartens wurde ein Wertgelass geöffnet und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-9094440, entgegen.

Vastorf - Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 18.04. auf der Kreisstraße 16 im Bereich Vastorf. Eine 31-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan befuhr die K16 von Vastorf in Richtung B216. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihre im Fahrzeug befindliche 5-jährige Tochter blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Einen Altkleidercontainer setzten Unbekannte in den Nachtstunden zum 18.04.23 auf einem Parkplatz in der Breite Straße in Brand. Dabei griff gegen 00:15 Uhr das Feuer auch auf einen weiteren Container über und wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Waddeweitz, OT. Diahren - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Polo stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 17.04.23 in Diahren. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 22:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt.

Lüchow - Betrunkener randaliert

Im Eingangsbereich eines Spielwarengeschäfts in der Lange Straße randalierte in den Morgenstunden des 18.04.23 ein betrunkener 41-Jähriger. Der Mann verließ dann gegen 10:15 Uhr mit einer Hacke und Schaufel den Laden, warf die Gegenstände dann wieder weg. Bereits zuvor hatte der Mann in der Lange Straße einen Blumenkübel umgeworfen und einen Briefkasten demoliert. Die Polizei ermittelt und nahm den Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Uelzen

Wrestedt - "Kontrahenten" mit Pkw ausgebremst - ins Gesicht geschlagen - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Gefährlicher Körperverletzung

Wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW sowie wegen Körperverletzung gegen den 28 Jahre alten Angehörigen des BMW-Fahrers. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der 32-Jährige in den Mittagsstunden des 17.04.23 gegen 12:00 Uhr auf der Kreisstraße 7 zwischen Niendorf II und Wrestedt durch Schlangenlinienfahren und Bremsen (bis zum Stillstand) einen 31-Jährigen mit seinem Pkw VW Polo ausgebremst. Hierbei kommt es auch zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge.

In der Folge kam es auch zu einer handfesten Auseinandersetzung ggf. auch mit einem Gegenstand zwischen den Männern, zu der sich auch u.a. ein 28 Jahre alter Angehöriger des BMW-Fahrers gesellte. Dieser schlug dem 31-Jährigen im Beisein der alarmierten Polizei mit der Faust ins Gesicht.

Aufgrund der Fahrzeuge und Personen auf der Fahrbahn kam es auch zu Verkehrsbehinderungen auf der Kreisstraße 7.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die Beteiligten ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sind Bestandteil der Ermittlungen. Berichte an die Führerscheinstelle folgen ebenfalls.

Uelzen - renitenter Mann leistet Widerstand - Vandalismus

Zu einer Sachbeschädigung durch einen 33 Jahre alten Uelzener wurde die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 17.04.23 in den Niendorfer Weg gerufen. Der Uelzener hatte gegen 17:30 Uhr auf einem Grundstück diverse Gartengeräte, Fenster und Türen beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 1.000 Euro entstand. Die Polizei nahm den Mann gegen 17:30 Uhr mit zu Dienststelle, wo er einen Polizeibeamten angriff und diesen verletzte. Die Beamten nahmen den Uelzener in Gewahrsam und veranlassten in Absprache mit einer Richterin aufgrund der Alkoholisierung eine Blutentnahme.

Uelzen/ Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 17.04.23 im Spottweg. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs.

Parallel kontrollierte die Polizei auch auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Dort wurden fünf weitere Fahrer mit zu hohen Geschwindigkeiten ertappt. Der Tagesschnellste war hier mit 124 bei erlaubten 100 km/h unterwegs.

Bienenbüttel, OT. Beverbeck - ... Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 233

In den Abendstunden des 17.04.23 kontrollierte die Polizei auch auf der Landesstraße 233 zwischen Bardenhagen und Velgen. Dort waren insgesamt zwei Fahrer zu schnell. Der Spitzenreiter lag bei 130 statt der erlaubten 100 km/h.

