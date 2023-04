Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Katalysatoren-Diebe festgestellt ++ Lüneburg - Parfümdieb erwischt - Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht ++ Melbeck - Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 17.04.2023

Lüneburg

Dahlenburg, OT. Ellringen - Nach Körperverletzung, Geldbörse entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 15.04. auf den 16.04 befand sich ein 61-Jähriger im Bereich des Festplatzes in Ellringen auf dem Boden liegend. Zwei unbekannte Personen traten an den alkoholisierten 61-Jährigen heran, schlugen diesen und entwendeten in der Folge seine Brieftasche und eine Brille aus der Jacke. Die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Firma - Hinweise

Am 16.04. zwischen 15:30 und 17:15 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam in eine Firma in der Hamburger Straße ein. Ob Diebesgut aus den dort befindlichen Garagen erlangt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Handorf - Diebstahl aus Milchtankstelle - Hinweise

In der Nacht zum 16.04. brachen Unbekannte zwischen 01:30 und 06:00 Uhr in eine Milchtankstelle in der Bäckerstraße ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Aufgrund der massiven Gewalteinwirkung entstand jedoch ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Bargeld aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Am 16.04. zwischen 14:00 und 21:45 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw VW Passat in einer Tiefgarage in der Soltauer Straße ein. Aus dem Pkw wurde Bargeld aus einer Geldbörse entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Katalysatoren-Diebe festgestellt

In der Nacht zum 17.04. wurden durch Zeugen verdächtige Personen im Bereich der Göbelstraße gemeldet. Dort konnten zwei 33 und 51 Jahre alte Männer festgestellt werden, welche nach ersten Erkenntnissen kurz zuvor die Abgasanlage eines geparkten Pkw abgebaut hatten. Entsprechendes Werkzeug und Teile wurden bei den Männern sichergestellt. Die Polizei ermittelt, insbesondere auch bezüglich zurückliegender Diebstahlstaten von Katalysatoren.

Lüneburg - Sprayerin mit Haftbefehl erwischt

Am 15.04. gegen 19:45 Uhr wurde eine Frau gemeldet, welche ein Stromhäuschen im Bereich des Bahnhofes beschmierte. Vor Ort konnte eine alkoholisierte 39-jährige Braunschweigerin angetroffen werden, bei welcher eine Spraydose sichergestellt wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem festgestellt, dass die Dame einen offenen Haftbefehl hatte. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Lüneburg - Parfümdieb erwischt - Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es in den Morgenstunden des 17.04. im Bereich einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 26-jähriger Lüneburger entwendete gegen 09:15 Uhr diverse Parfüms aus dem Geschäft, verließ dieses und löste den Alarm aus. Durch einen Zeugen wurde der Dieb verfolgt und in der Folge mit einem Messer bedroht. Der 26-Jährige konnte durch Polizeibeamte in der Innenstadt gestellt werden. Das Diebesgut hatte einen Wert von gut 1600 Euro.

Zeugen des Diebstahls und auch der anschließenden Bedrohung, werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, zu melden.

Artlenburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 17.04. gegen 08:00 Uhr im Bereich der Bundesstraße 209. Eine 43-jährige Fahrerin eines Pkw Opel beabsichtigte auf die Bundesstraße einzubiegen und missachtete die Vorfahrt einer von links kommenden 42-jährigen Radfahrerin. Diese wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Melbeck - Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 17.04. gegen 10:30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 209. Eine 66-jährige Fahrerin eines Pkw Honda befuhr die Straße Am alten Werk in Melbeck und beabsichtigte auf die B209 aufzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 65-Jährigen mit seinem Pkw VW. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer und auch ein 67-jähriger Mitfahrer im Pkw Honda schwer verletzt. Die drei Beteiligten wurden jeweils mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Amt Neuhaus, OT. Sumte - Streit in Unterkunft - Security-Mitarbeiter leicht verletzt - zwei Männer in Polizeigewahrsam

Nach einem Streit und körperlicher Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in den frühen Abendstunden des 16.04.23, gegen 18:10 Uhr, in der Unterkunft im Kirchweg in Sumte verletzte ein 30 Jahre alter Bewohner einen ebenfalls 30 Jahre alten Security-Mitarbeiter, der eingegriffen hatte, durch Reißen am Arm. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Parallel kam es zu weiteren Handgreiflichkeiten, so dass die alarmierte Polizei zwei 21 und 40 Jahre alte Bewohner der Unterkunft zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam nahm.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Wrestedt - Pkw-Spiegel abgetreten

Den linken Außenspiegel eines im Wietsahlsweg abgestellten Pkw VW Golf beschädigten Unbekannte bereits in der Nacht zum 16.04.23. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - elf Verstöße

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 17.04.23 in der Ripdorfer Straße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt elf Verstöße.

Suderburg - ... die Polizei kontrolliert das Überholverbot auf der Bundesstraße 4

Das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 17.04.23. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt vier Verstöße.

