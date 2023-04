Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "und neun Buddeln voll Rum" - Ladendiebstahl ++ Cabrio-Verdeck aufgeschnitten - etwas Bargeld erbeutet ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++

Presse - 14.04.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Streit -> Jugendlicher zeigt Messer - Passant holt Pfefferspray heraus - Polizei ermittelt

Zu einem Disput zwischen einem 15 Jahre alten bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 15-Jährigen sowie einem 57-Jährigen kam es in den Nachmittagsstunden des 13.04.23 im Bereich einer Bushaltestelle Am Sande. Im weiteren Verlauf drohte der Jugendliche gegen 15:30 Uhr mit einem Messer. Der 57-Jährige holte ein Pfefferspray heraus und drohte ebenfalls. Die Polizei ermittelt gegen beide Personen wegen Bedrohung. Kurze Zeit später fiel der Jugendliche in der Grapengießerstraße auch bei einem Ladendiebstahl auf. In dem dortigen Drogeriemarkt hatte der 15-Jährige einen Kopfhörer sowie Handyzubehör gestohlen.

Lüneburg - "Widerling" belästigt Mitarbeiterinnen - Polizei ermittelt

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen ungebetenen Kunden in einem Geschäft Am Schwalbenberg. Der junge Mann hatte sich in den frühen Abendstunden des 13.04.23 gegen 18:30 in dem Geschäft u.a. für Tiernahrung aufgehalten. Vor den Augen der Mitarbeiterinnen hantierte der Mann dann an seinem Geschlechtsteil, fasste einer der Frauen noch an den Hintern und verschwand dann. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75m groß, ca. 20-25 Jahre alt, mit dunklere Hautfarbe, kurze schwarze Haare und hatte auffällig schiefe Zähne. Er soll einen grünen Anorak und eine Jogginghose sowie Turnschuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "und neun Buddeln voll Rum" - Ladendiebstahl

Mit gleich neun Flaschen Rum im Rucksack wollte ein 42-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 13.04.23 einen Supermarkt Am Alten Eisenwerk verlassen. Mitarbeiter ertappten den Lüneburger, der bereits wegen entsprechender Delikte bekannt ist, im Kassenbereich. Der Wert des Bacardi-Rums betrug gut 120 Euro.

Lüneburg - Pkws aufgebrochen

Einen in der Tiefgarage des Parkhauses in der Uelzener Straße abgestellten Pkw Skoda Octavia brachen Unbekannte im Verlauf des 13.04.23 auf. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, machten jedoch vermutlich keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. In der Nacht zum 14.04.23 wurde auch die Seitenscheibe eines Auf der Hude abgestellten Pkw VW Golf eingeschlagen. Hier erlangten die Täter eine Geldbörse aus der Mittelkonsole. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen, OT. Etzen - Dieselkraftstoff aus Radlader abgezapft

Gut 80 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Zeitraum vom 12. auf den 13.04.23 aus einem auf dem Gelände des Windparks abgestellten Radlader ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 14.04.23 auf der Bundesstraße 216. Bei der Kontrolle in der 70 km/h-Zone waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 104 km/h gemessen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Spielzeugwaffe an den Kopf gehalten - Polizei im Einsatz

Nachdem Passanten in den Mittagsstunden des 13.04.23 in der Lange Straße beobachteten, wie ein Jugendlicher einer anderen Person eine Waffe an den Kopf hielt, war die Polizei vor Ort im Einsatz. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe des 15-Jährigen um einen Spielzeugrevolver handelt.

Waddeweitz, OT. Dommatzen - Cabrio-Verdeck aufgeschnitten - etwas Bargeld erbeutet

Das Verdeck aus eines in Dommatzen abgestellten Pkw Mazda MX-5 schnitten Unbekannte im Zeitraum vom 12. auf den 13.04.23 auf. Dabei erbeuteten die Täter einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Hitzacker - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault Twingo stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 13.04.23 in der Lüneburger Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 22:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamine verlief positiv.

Uelzen

Jelmstorf - unter Alkoholeinfluss unterwegs - 1,5 Promille - Führerschein sichergestellt

Einen betrunkenen Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 14.04.23 in der Ilmenaustraße. Bei der Kontrolle des 23-Jährigen aus Lüneburg stellten die Beamten gegen 03:15 Uhr einen Alkoholwert von 1,57 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Bienenbüttel, OT. Varendorf - Hochdruckreiniger aus Scheune gestohlen

Aus einer Scheine in der Rockenmühler Straße stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 12. Auf den 13.04.23 einen Heißwasserhochdurckreiniger. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

