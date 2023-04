Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Vandalismus im alten Kasernengebäude - Hinweise ++ Emmendorf - Lkw kommt von Fahrbahn ab und kippt um - Abschlepper im Einsatz ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 13.04.2023

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter aus Keller entwendet - Hinweise

Am 12.04.2023 gegen 16:15 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Keller in der Straße Neue Sülze einen E-Scooter. Mit dem Roller flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Fußgänger bei Abbiegevorgang verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 12.04. gegen 22:15 Uhr in der Stresemannstraße. Eine 81-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo befuhr die Rote Straße und beabsichtigte nach links in die Stresemannstraße einzubiegen. Dort missachtete sie den Vorrang eines 23-jährigen Fußgängers, sodass es zur Kollision kam. Dieser wurde leicht verletzt.

Bleckede - Hochsitz beschädigt und Scheiben entwendet - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 06.04. und dem 11.04. beschädigten Unbekannte einen Hochsitz im Bereich Rosenthal. An diesem wurden alle vier Plexiglasscheiben der Sichtluken entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 80 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Werkzeugkoffer aus Pkw entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 12.04. auf den 13.04. schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw Opel Astra ein. Dieser befand sich in einer Tiefgarage in der Uelzener Straße. Aus dem Pkw wurde ein Werkzeugkoffer entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Vandalismus im alten Kasernengebäude - Hinweise

Zwischen dem 07.04. und dem 12.04. randalierten Unbekannte in einem alten Kasernengebäude in der Carl-Gottlieb-Scharff-Straße. Innerhalb des Gebäudes wurden unter anderem mehrere Glasscheiben beschädigt und Feuerlöscher entleert. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden des 13.04. gegen 10:00 Uhr in der Dahlenburger Landstraße. Eine 65-jährige Fahrerin eines Pkw BMW befuhr die Dahlenburger Landstraße in Richtung Innenstadt, dahinter befand sich eine 40-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda. Verkehrsbedingt musste die Fahrerin des Pkw BMW bremsen, was die 40-Jährige zu spät erkannte und auf den Pkw auffuhr. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Emmendorf - Lkw kommt von Fahrbahn ab und kippt um - Abschlepper im Einsatz

Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Lkw Scania in den Morgenstunden des 13.04.23 gegen 08:30 Uhr auf der Kreisstraße 22 - Uelzener Straße - nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw kam in den Grünstreifen und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Verletzt wurde niemand. Der Lkw musste durch einen Abschlepper im Verlauf des Vormittags geborgen werden.

Wrestedt, OT. Drohe - von Sonne geblendet - Seitenspiegel kollidiert mit Schulbus - Fenster zerspringt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 34 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Up in den Morgenstunden des 12.04.23 auf der Kreisstraße 6. Der 34-Jährigen kollidierte gegen 07:00 Uhr aufgrund der tiefstehenden Sonne mit dem Seitenspiegel mit einem entgegenkommenden Schulbus. Dabei ging auch die Scheibe des VW zu Bruch, so dass der Mann leichte Schnittwunden an der Hand erlitt. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Rätzlingen - "Bücherzelle" gerät in Brand

Aufgrund eines technischen Defekts kam es in den Mittagsstunden des 12.04.23 zu einem Brand in einer sog. "Bücherzelle" (ausgemusterte Telefonzelle mit Leihbüchern). Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen, OT. Klein Liedern - Polizei ermittelt nach Bränden - Strohhaufen und Unterstand brannten - "kein dummer-Jungen-Streich" - Kinder/Jugendliche beobachtet?

Nach zwei kleineren Bränden in den Mittagsstunden des 05.04. zwischen Klein Liedern und Hanstedt II bzw. in den letzten Wochen ermittelt die Polizei. In den Mittagsstunden des 05.04.23 gegen 11:00 Uhr hatte ein Strohhaufen sowie ein altes landwirtschaftliches Gerät gebrannt, so dass die Feuerwehr im Löscheinsatz war. Bereits Tage zuvor hatten Unbekannte auch einen älteren Unterstand einige hundert Meter entfernt angezündet, der unbemerkt niederbrannte. Hinweise auch zu verdächtigen Kindern oder Jugendlichen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -312, entgegen.

