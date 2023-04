POL-LG: ++ Lüneburg - Einbrüche in der Lüneburger Innenstadt - Polizei sucht Zeugen ++ Lüneburg - Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 11.04.2023

Lüneburg

Lüneburg - Einbrüche in der Lüneburger Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Im Verlauf des vergangenen Osterwochenendes kam es in Lüneburg zu diversen versuchten und vollendeten Einbrüchen innerhalb der Lüneburger Innenstadt. (siehe Meldung vom 10.04.23: www.presseportal.de)

Unter anderem brachen Unbekannte in der Nacht vom 09.04. auf den 10.04. gewaltsam in ein Wohn- und Geschäftsgebäude Am Sande ein. In dem Haus wurden unter anderem Büroräume durchsucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

In der Nacht zum 10.04 brachen Unbekannte zudem in ein Bistro in der Straße Bei der St.-Lambertikirche ein. Diverse Räumlichkeiten wurden durchwühlt und bisher unbekanntes Diebesgut entwendet. Es entstand mindestens ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

In der Nacht vom 10.04. auf den 11.04. brachen Unbekannte in ein Cafe in der Glockenstraße ein und entwendeten neben Bargeld auch ein Tablet. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Brand einer Terrasse - Keine Verletzten

Zu einem Brand einer Terrasse eines Einfamilienhauses samt Überdachung kam es am 10.04. gegen 16:00 Uhr in der Röntgenstraße. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet die Terrasse nach der Nutzung eines Grills in Brand. Durch das Feuer wurde neben dem Mauerwerk des Hauses auch ein Teil des Daches beschädigt. Durch die Hauseigentümer und die alarmierten Feuerwehren Adendorf/Ebstorf wurde der Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

Lüneburg - Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 10.04. gegen 13:30 Uhr im Altenbrückerdamm wurde festgestellt, dass der 37-jährige Fahrer eines Pkw VW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urintest verlief unter anderem positiv auf THC. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrer gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Einschleichdieb im Hotel angetroffen

Am frühen Morgen des 11.04. wurde im Bereich eines Hotels Bei der Lüner Mühle ein Einschleichdieb auf frischer Tat angetroffen. Durch Mitarbeiter wurde eine männliche Person in unmittelbarer Nähe zum Hotel mit entsprechendem Diebesgut aus dem Hotel festgestellt. Durch Polizeibeamte konnte der 18-Jährige festgestellt werden, der bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war. Das Diebesgut wurde dem jungen Mann abgenommen. Der Wert des Diebesgutes lag bei gut 100 Euro.

Lüneburg - Erneut WhatsApp-Betrüger am Werk

Erneut erhielten Lüneburger im Verlaufe des 10. und 11.04. WhatsApp-Nachrichten ihrer vermeintlichen Kinder, welche Angaben eine neue Nummer zu haben. Ein 84-jähriger Lüneburger erhielt ebenfalls eine solche Nachricht, ging nicht auf diese ein und meldete es der Polizei.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Pkw nach Unfallflucht beschädigt - Hinweise

Am 10.04. zwischen 16:00 und 21:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich im Vorbeifahren einen geparkten Pkw VW im Develangring. Der Pkw wurde beschädigt, sodass ein Sachschaden von gut 800 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Raubstraftat fingiert - Polizei ermittelt wegen des Vortäuschens einer Straftat

Bereits am 01.04. wurde berichtet (siehe www.presseportal.de), dass es im Bereich des Rathauses in Uelzen zu einem versuchten Raub zum Nachteil einer 27-Jährigen und eines 26-Jährigen kam. Im Rahmen der Ermittlungen und umfangreicher Zeugenvernehmungen konnte nun herausgestellt werden, dass die Raubstraftat fingiert wurde. In diesem Fall sollte eine Körperverletzung vertuscht werden, sodass sich dann ein Raubüberfall als Ursache ausgedacht wurde. Die Polizei ermittelt aus diesem Grund wegen des Vortäuschens einer Straftat und wegen des Verdachtes einer gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Uelzen - Einbruch in Lagerhalle - Hinweise

Zwischen dem 03.04. und dem 11.04. brachen Unbekannte in eine Lagerhalle im Bereich der Salzwedeler Straße ein. Aus dieser wurde mutmaßlich eine Schubkarre entwendet. Der Sachschaden liegt somit bei gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

