Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 07.04.-10.04.23 ++

Stadt und Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Einbrüche im Innenstadtbereich Am Berge - In ein Bekleidungsgeschäft Am Berge ist es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl zwischen Donnerstagabend und Samstag gekommen. Es wurde gewaltsam, jedoch erfolglos, versucht in das Geschäft zu gelangen.

Bei der St. Johanniskirche - In der Samstagnacht wurde in der Straße Bei der St. Johanniskirche in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Durch die Einbruchsgeräusche wurde eine Bewohnerin wach und schaltete das Licht im Gebäude an. Der unbekannte Täter flüchtet daraufhin.

Wandfärberstraße - Von Donnerstag auf Freitag versuchten Unbekannte gewaltsam durch Hebeln an Fenster und Türen in einen Büroraum in der Wandfärberstraße zu gelangen. Es entstand Sachschaden.

Ilmenaustraße - Unbekannte hebelten gewaltsam in der Ilmenaustraße die Tür zu einem Bürokomplex zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag auf. Sie durchsuchten die Büros. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unbekannt.

Auf der Altstadt - Unbekannte versuchten von Samstag auf Sonntag mittels Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Bürobereich in der Straße Auf der Altstadt zu gelangen. Es blieb bei dem Versuch. Sachschaden wurde verursacht.

Heiligengeiststraße - In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte gewaltsam mittels Aufhebeln einer Tür in ein Café in der Wandfärberstraße einzubrechen. Sachschaden wurde verursacht.

Lüneburg - Einbruch in ein Einfamilienhaus In der Nacht zu Samstag wurde in ein Einfamilienhaus in der Bernsteinstraße eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, wurde ein Fenster aufgehebelt. Das Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Randale im Glockenhof

Im Zeitraum von Donnerstagabend zu Samstagvormittag warfen Unbekannte die Warnbaken der Baustelle im Glockenhof um. Weiterhin beschädigten sie eine Baustellenleuchte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen Lüneburg - Sachbeschädigung an Ampelanlage

Unbekannte beschädigten in den Stunden zu Samstagmittag an einem Ampelmast an der Scharffkreuzung die Elektrik so massiv, dass diese über Stunden ausfiel. Aufgrund des Verkehrsaufkommens wurde bis zum Eintreffen der Fachfirma die Verkehrsregelung durch die Polizei übernommen.

Lüneburg - Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Auf bislang unbekannte Weise wurde über die Mittagsstunden am Samstag eine Seitenscheibe eines Pkw im Parkhaus in der Bögelstraße eingeschlagen. Aus einer offensichtlich im Fahrzeuginneren liegenden Geldbörse wurde ein kleinerer dreistelliger Betrag entwendet.

Auch eingeschlagen wurde eine Scheibe eines Pkw im Parkhaus in der Uelzener Straße in den Mittagsstunden am Samstag. Aus einer sichtbar im Pkw liegenden Geldbörse wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Am Sonntagvormittag wurde eine Seitenscheibe eines Pkw mit einem Stein in der Pfarrer-Kneipp-Straße auf dem dortigen Parkplatz eingeschlagen. Die im Pkw sichtbar liegende Handtasche und Jacke wurden entwendet.

Am Sonntagnachmittag werden außerdem zwei Scheiben eines in der Soltauer Straße parkenden Pkw eingeschlagen und zwei Taschen sowie ein Rollkoffer mit Kleidung entwendet. Die Taschen können im Nahbereich aufgefunden werden.

Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar in Ihrem geparkten Fahrzeugen liegen Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Rauch vom Balkon

Durch eine Anwohnerin wurde Rauch an einem Mehrparteienhaus in der Hindenburgstraße am Samstagnachmittag festgestellt. Durch die Polizei konnte ein Kunststoffeimer mit Zigarettenresten auf einem Balkon im Erdgeschoss festgestellt werden. Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten durch.

Brietlingen - Betrunken auf dem Fahrrad

In den frühen Sonntagmorgenstunden fiel in der Bundesstraße in Brietlingen ein 38jähriger Fahrradfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 2,15 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Lüneburg - Nächtliche Schlägerei

Drei bislang unbekannte Männer schlagen und treten aus bislang unklaren Gründen auf einen 37-jährigen in der Straße Am Berge in den frühen Sonntagmorgenstunden ein. Anschließend fliehen sie von der Örtlichkeit. Das Opfer wird im Klinikum versorgt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Am Sonntagabend kommt ein 39-jähriger Autofahrer in Kirchgellersen mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen parkenden Pkw. Beide Pkw sind nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der Verursacher wird leicht verletzt. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und steht zusätzlich unter dem Einfluss von Alkohol (1,07 Promille). Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen:

Körperverletzungsdelikt in Uelzen

Am Freitagabend tritt und schlägt ein 43-jähriger einen 25-jährigen im Uelzener Bahnhofsumfeld zu Boden. Am Boden liegend tritt der 43-jährige weiter auf den 25-jährigen ein. Als eine Zeugin dem Opfer zu Hilfe eilen möchte, zieht der 43-jährige ein Messer und bedroht die Zeugin. Eintreffende Polizeibeamten müssen in der Folge Pfefferspray gegen den 43-jährigen einsetzen, woraufhin dieser in das örtliche Krankenhaus verbracht wird.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel Am Freitagabend wird ein 18-jähriger am Steuer eines Pkw in Bollensen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle kann eine Beeinflussung des 18-jährigen durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Diebstahl aus landwirtschaftlichen Betrieben Am Samstagmorgen kommt es sowohl in Schwienau, als auch in Westerweyhe zu Diebstählen von technischen Geräten und Vorrichtungen an bzw. aus Traktoren. In beiden Fällen entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Häusliche Gewalt

Am Samstagabend kommt es in Uelzen zu einer häuslichen Gewalt zwischen einer 18-jährigen und ihrem 25-jährigen Lebensabschnittsgefährten. Im Zuge der Streitigkeiten schlägt der 25-jährige der 18-jährigen mit der Faust gegen den Kopf, woraufhin die 18-jährige dem 25-jährigen auf die Nase schlägt. Beide Personen erleiden leichte Verletzungen.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kommt es in Bienenbüttel zu einer weiteren häuslichen Gewalt. Hierbei schlägt und kratzt eine 65-jährige Frau ihren 49-jährigen Ehemann. Wunschgemäß werden beide Personen räumlich getrennt.

Betrunken am Steuer

Am Sonntagmorgen wird ein 38-jähriger am Steuer eines Pkw in Uelzen kontrolliert. Hierbei stellt sich beim Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 0,71 Promille heraus. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Ärger nach Kneipenschluss

In den Morgenstunden des Ostersonntags kommt es nach Schließung einer Ebstorfer Gaststätte zu einer Körperverletzung zwischen zwei Gästen. Hierbei schubst ein 39-jähriger einen 47-jährigen zu Boden, wodurch letzterer eine Verletzung am Knie erleidet.

Lüchow-Dannenberg:

Unfallflucht

In Hitzacker wurde am Samstag, kurz vor Mitternacht, ein 50jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw so dicht überholt, dass er in der Folge stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Verletzungen wurden im Krankenhaus versorgt. Dort wurde auch gleich eine Blutprobe entnommen, da der Radfahrer mit fast 2 Promille deutlich alkoholisiert war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, gegen den bisher unbekannten Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Sachbeschädigung an Schule

Am Ostersamstag, gegen 17:30 Uhr, kletterten unbekannte Personen auf das Dach der Lucas-Born-Schule in Dannenberg. Dort zerstörten sie ein Oberlicht. Außerdem wurden weitere Fensterscheiben durch Steinwürfe beschädigt.

Traktorbrand

Während der Fahrt zwischen Woltersdorf und Dangenstorf bemerkte der 17jährige Fahrer am Samstagnachmittag, dass sein alter Traktor im Motorraum brannte. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand vermutlich durch Öl-/Schmutzablagerungen oder einen technischen Defekt.

Frühzeitige Osterfeuer

Das Osterfeuer im Ort Damnatz wurde bereits in der Freitagnacht durch Unbekannte angezündet. Da die örtliche Feuerwehr ohnehin anwesend war, konnte der Brand schnell wieder gelöscht werden.

Auch in Bergen brannte das Osterfeuer bereits am Sonntagmorgen und damit einige Stunden zu früh. Die Ortsfeuerwehr löschte das Feuer.

Fahrzeugführer unter Cannabiseinfluss

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, wurde in Dannenberg ein 23jähriger mit seinem Pkw durch Beamte kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Marihuana stand. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Am Sonntag, gegen 20:50 Uhr, kontrollierten Beamte einen 55jährigen Fahrzeugführer in Clenze. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC. Den Mann erwarten Verfahren wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgessetz.

Brand von Strohballen

Am Freitag, gegen 22:15 Uhr, setzten Unbekannte in Hitzacker ca. 200 Quaderballen aus Stroh in Brand. Ein Übergreifen auf eine angrenzende Lagerhalle konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 4000,- Euro.

Am Sonntag, gegen 21:00 Uhr, brannten Strohballen am Ortsrand von Neuhaus. Ein bisher unbekannter Täter hatte einen der Rundballen angesteckt. Das Feuer griff auf mehrere Ballen über, bevor es durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Schaden wird auf 150,- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Unfall unter Alkoholeinfluß

Ein 32jähriger verunfallte am Freitag, gegen 23:40 Uhr, in Dannenberg mit seinem Pkw und wurde dabei leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Eine Polizeistreife hatte noch versucht, den Mann vorher zu stoppen, weil er in Schlangenlinien fuhr, aber er hatte nicht auf die Haltezeichen reagiert. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Audi erlitt einen Totalschaden.

Streit beim Osterfeuer zieht Strafanzeigen nach sich Sonntagnacht kam es beim Osterfeuer in Lübbow zu einem Streit mit mehreren jungen Männern, die aggressiv waren und den Platz nicht verlassen wollten. Die Polizei wurde zur Hilfe gerufen. Da die Herrschaften ihr Verhalten nicht änderten und weiterhin nicht gehen wollten, wurde ihnen ein Platzverweis erteilt. Zudem wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet, da bei drei Personen Betäubungsmittel gefunden wurden und einer der Männer die eingesetzten Beamten beleidigte.

Streit beim Osterfeuer

Unter den Feiernden beim Osterfeuer in Schweskau kam es zu lautstarken Streitigkeiten. Der Grund dürfte wohl die teilweise nicht unerhebliche Alkoholisierung der meisten Beteiligten gewesen sein. Die Wogen konnten geglättet werden.

